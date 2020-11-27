Почти 400 заразились и 2 умерли от коронавируса в Карелии на 27 ноября 2020 года

Еще почти 400 человек заболели коронавирусом в Карелии на 27 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Карелии становится все более тяжелой. Инфекция очень активно распространяется в республике. "КП-Петербург" собрала все последние новости о коронавирусе в Карелии на 27 ноября 2020 года.

- В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ скончался житель Сегежи 1961 года рождения, в СOVID– стационаре на базе роддома им. Гуткина скончался петрозаводчанин 1987 года рождения, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Также за минувшие сутки инфекцию выявили у 399 человек. Больше всего людей заболело в Петрозаводске - 141. При этом за сутки выздоровели 343 пациента. На данный момент в стационаре находятся 701 человек, семеро из них на ИВЛ.

За все время эпидемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 14 285 человек, 7 906 выздоровели и 96 скончались.