Уникальный дизайн-код городской среды появится в Мурино

В Мурино появится первый в Ленинградской области комплексный дизайн-код городской среды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино появится первый в Ленинградской области дизайн-код городской среды. Как рассказали в правительстве в пятницу, 27 ноября 2020 года, этот новый документ объединит правила, требования и рекомендации по дизайнерским проектам, оформлению объектов благоустройства. Местные жители смогут принять участие в проекте и предлагать свои идеи.

- У городов появляется их истинный облик, идентичность, раскрывается их уникальность и красота. Внедрение дизайн-кода — сложный процесс, требующий умения договариваться разных стейкхолдеров, групп населения, бизнеса, власти, – сказала руководитель Центра компетенций Ленинградской области по вопросам формирования комфортной городской среды Екатерина Манжула.

В ходе создания дизайн-кода появятся единые требования к вывескам, рекламным конструкциям, элементам городской среды, городской навигации, искусству в общественном пространстве.