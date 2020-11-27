20-летнего студента похитили трое в масках на черной машине в Санкт-Петербурге

Петербургского студента похитили и порезали руки, но отпустили Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разбирается в похищении 20-летнего студента Университета гражданской авиации. Поздно вечером 25 ноября 2020 года парень возвращался в общежитие, расположенное в доме 7 по Вертолетной улице. Когда он уже подходил к дому, к нему подъехала черная машина.

- Из автомобиля вышли трое человек в темной одежде и масках, затолкали его в салон машины и повезли в неизвестном направлении, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В машине парню порезали руки. Однако похитители никаких требований не выдвигали, ни денег, ни телефон не забрали. Проехав какое-то время, студента просто выбросили из машины на обочину трассы.

Парень пошел пешком обратно в город, по пути позвонил в 112 и сообщил о случившемся. Студента госпитализировали, обработали раны и отпустили домой.

Своих похитителей молодой человек почти не запомнил. У одного был нос "картошкой", другой - с короткой стрижкой, тонким носом и прижатыми ушами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.