Больше 38 тысяч человек прошли обследование на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 38 тысяч человек обследовали на "ковид" в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 38 тысяч петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Такие данные приводит городской Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19».

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38 407 человек. Под медицинским наблюдением находится 2593 горожанина. Из них 29 - в обсерваторе, 2008 - контактные, 556 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Операторами единой городской службы «122» обработано 1328 вызовов, связанных с коронавирусом.

Также растет и число заявок на помощь от волонтеров. За сутки им поступило 2038 заявок, 1885 - выполнено, остальные находятся в работе. Те горожане, которым необходима помощь волонтеров, могут по номеру: 8-800-200-34-11 и оставить заявку.

С начала октября уже 30 506 человек из числа малообеспеченных горожан получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.