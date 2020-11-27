Рост продаж новых машин в Петербурге резко вырос и показал лучший результат за два года

В Петербурге резко выросли продажи новых машин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петербургский авторынок неожиданно сделал резкий рывок вверх. Учитывая, что все последнее время отмечалось устойчивое снижение, такой результат порадовал экспертов. Если такая тенденция сохранится, то это поможет чуть подправить результат по году в общем, но в плюс 2020-й все равно не выйдет.

- В октябре рост продаж оказался лучшим за два года. В дилерских центрах было продано 13 685 автомобилей – на 13% больше, чем в октябре 2019 года. Последний раз более высокий рост реализации машин в городе был отмечен в сентябре 2018 года (на 14%), - сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

Но даже при сохранении такой динамики, по итогам года рынок сократится на 10%.

Также аналитики отмечают, что впервые в Петербурге поставлен еще один рекорд - сразу три марки продали больше 2000 машин за месяц: это Kia, Hyundai и Lada.

Первые две марки производят отдельные модели на петербургском заводе. Подрос и Nissan, также имеющий предприятие в Северной столице.