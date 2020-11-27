Еще 3 687 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге на 27 ноября 2020 года

Еще 3 687 петербуржцев заболели коронавирусом на 27 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается распространение коронавируса. Впервые за долгое новый прирост зараженных оказался не сильно больше, чем днем ранее. Так, на 27 ноября 2020 года в Северной столице COVID-19 выявили еще у 3 687 человек. Накануне коронавирус был обнаружен у 3 669 горожан.

- С начала пандемии коронавирус в Петербурге выявили у 114 820 человек. Из них полностью выздоровели 65 645 пациентов, 1 898 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 5 280, из них 63 умерли накануне, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Всех больных коронавирусом в Петербурге будут обеспечивать бесплатными лекарствами. Врачи выдают таблетки тем, кто находится на лечении дома.

В городе продолжаются рейды, во время которых проверяют соблюдение антиковидных правил. Также около 100 баров, кафе и ресторанов Северной столицы попались на запрете на работу ночью.