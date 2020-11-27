Еще 63 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 63 петербуржца стали жертвами коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 63 человека стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге. Данные по суточной смертности на утро 27 ноября приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида».

- По состоянию на утро пятницу в России зафиксировано еще 496 смертельных исходов. В том числе в Москве - 77, в Санкт-Петербурге - 63, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Общее числе летальных исходов по стране достигло 38 558. Первое место по-прежнему удерживает Москва (8680 случаев), далее идет Петербург (5280).

А вот по среднему коэффициенту заболеваемости исходя из численности населения, Северная столица - абсолютный лидер в стране. На каждые 100 тысяч человек заражаются 98,7.

Также в городе 27 ноября установлен и очередной рекорд по заболеваемости. За сутки заразились 3687 человек, однако динамика немного замедлилась.