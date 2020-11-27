О выходе на плато в Санкт-Петербурге станет понятно в ближайшие две недели

Олег Эргашев заявил, что о выходе на плато можно будет судить через две недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург пока не вышел на плато по заболеваемости, однако тенденция к снижению роста новых случаев уже наметилась. Впрочем, пока сроки стабилизации по заражаемости специалисты не называют. Все покажет время.

- Я бы не хотел прогнозировать. Вся ситуация будет отчетливей видна в ближайшие две недели, - заявил вице-губернатор Олег Эргашев на вопрос газеты «Петербургский дневник» по поводу сроков выхода на плато.

А пока город продолжает готовить новые места для пациентов с «ковидом». Так, в декабре откроется временный госпиталь еще в четырех корпусах комплекса «Ленэкспо». Здесь создадут 1154 койки, в том числе 15 - для реанимационной помощи.

Начнет принимать пациентов Центр имени Алмазова,НИИ фтизиопульмонологии и другие стационары федерального подчинений.

Кроме этого, Петербург увеличивает мощность лабораторий, чтобы поднять число суточных тестов с нынешних 40 до 80 тысяч.

Также решается проблема с выдачей бесплатных лекарств от коронавируса и долгим дозвоном до поликлиник. Мощности колл-центров увеличат.