Наталью Чечину освободили от должности главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга

Наталья Чечина освобождена от поста главы Курортного района Петербурга / Фото: Смольный

В пятницу, 27 ноября 2020 года, Смольный освободил Наталью Чечину от должности главы Курортного района Санкт-Петербурга. Накануне она была назначена главой Городской избирательной комиссии. За Чечину проголосовали 13 членов комиссии из 14-ти.

- Распоряжением правительства Санкт-Петербурга Наталья Чечина освобождена от должности государственной гражданской службы главы администрации Курортного района, - говорится в сообщении администрации Северной столицы.

Место руководителя Горизбиркома стало свободно после ухода по собственному желанию Виктора Миненко. С 12 ноября его обязанности исполняла Алла Егорова.

Также Смольный сообщил, что временно исполняющим обязанности главы администрации Курортного района назначен нынешний заместитель руководителя Игорь Белокопытов.