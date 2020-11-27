Нерпенок Шлиссик умилил соцсети своим сладким сном

Соцсети умилились спящим нерпенком Шлиссиком из Петербурга Фото: принтскрин видео.

Ставший уже знаменитым нерпенок Шлиссик из Санкт-Петербурга в очередной раз заставил пользователей социальных сетей умилиться. В пятницу, 27 ноября 2020 года, работники "Фонда друзей балтийской нерпы" опубликовали видео со спящим ластоногим. На нем Шлиссик мирно дремлет в бассейне, но просыпается, как только слышит человеческий голос.

- Шлиссик, - зовет нерпу работник фонда.

От этого нерпенок просыпается и начинает вертеть головой. Подумав немного и оценив обстановку, он решил подплыть поближе к снимающему, возможно, в надежде, что перепадет что-нибудь вкусное.

- Это слоненок какой-то, а не нерпенок, - оценил округлые формы один из пользователей соцсети.

- Похож на пирожное "Картошка", - заметил другой подписчик.

В Фонде Шлиссик появился совсем крошечным в этом году. Когда пришло время возвращаться в дикую природу, нерпенок не захотел этого, а предпочел жить с людьми. Так как пока что работники фонда не могут найти ему новое жилье, Шлиссик останется в Репино на ближайшие пару лет.