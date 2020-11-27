В День Эрмитажа движение в центре Санкт-Петербурга ограничат

В центре Петербурга ограничат движение из-за "Дня Эрмитажа-2020" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в связи с мероприятием День Эрмитажа на два дня перекроют движение в центре города. Как стало известно в пятницу, 27 ноября 2020 года, рядом с музеем нельзя будет проехать 5 и 6 декабря.

- С 12:00 часов 5 декабря и до 23:59 часов 6 декабря будет закрыто движение по Певческому проезду вдоль 4 и 6-8 домов Дворцовой площади, по проезду вдоль 4 дома по Дворцовой, Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки, - рассказали в Смольном.

Кроме того, с 18:00 29 ноября до 23:59 8 декабря будет сужена дорога по Певческому проезду в сторону от Дворцовой площади к набережной Мойки. А с 3 по 6 декабря запретят останавливаться на Миллионной улице.

Также в связи со съемками фильма "Бег улиток" с 18:00 1 декабря до 6:00 2 декабря периодически будет закрываться движение по Двинской улице от Невельской до Канонерского тоннеля и самому тоннель. Ограничения будут длиться не более 20 минут.