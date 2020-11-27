Петербуржцев с ожирением и диабетом отправят на обязательную самоизоляцию

Больных и тучных горожан отправят на обязательную самоизоляцию.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Смольный намерен расширить список горожан, которым положен обязательный уход на самоизоляцию. В него попадут люди, имеющие недуги, вводящие их в группу риска по коронавирусу. В том числе горожане с ожирением, иммунодефицитом и так далее.
- Как свидетельствует распоряжение комитета по здравоохранению, к «хроническим недугам» причислили, помимо прочего, беременность и послеродовой период, - пишет «Мойка 78».
Напомним, что подобный список существовал и ранее. В него входил сахарный диабет, болезни органов дыхания, мочеполовой и сердечно-сосудистой системы, онкология. С 16 ноября людей с такими диагнозами рекомендовалось отправлять на «удаленку». Теперь это станет обязательным.
Напомним, что согласно тому же распоряжению Смольного на самоизоляцию, в том числе дистанционный режим работы, должны были перейти все горожане старше 65 лет.
Исключение: педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье очное присутствие является критически важным для работы организации.