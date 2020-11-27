Каршеринг застрял под трубой теплоцентрали в Мурино

В городе Мурино каршеринг загнали под трубу. Фото: vk.com/spb_today / Дмитрий Энсон

Брошенный прокатный «Ниссан» нашли в зарослях травы и тростника жители города Мурино. Автомобиль стоял на улице Авиаторов Балтики, но омрачало ситуацию одно обстоятельство - каршеринг кто-то плотно загнал под трубу тепломагистрали.

- Каршеринг стоит брошенный в Мурине на авиаторов Балтики 5, и с дороги его почти не видно, но видно в приложении, - пишут местные жители в паблике «ДТп и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме дежурного спора по поводу «В Мурино/в Мурине», пользователи соцсетей возмутились очередными выходками водителей прокатных машин.

- Вот что за люди это делают? Почему нельзя пользоваться нормально? - удивляются одни.

- Россия ментально не готова к каршерингу. Ездят нормально единицы, в основном гоняют и зачастую не по своим правам всякие малолетки у которых своей машины нет, а на такси «неинтересно», - уверены другие.

В том, что репутацию каршерингу портят всякие «летуны», ездящие по принципу «не свое - не жалко», уверены и автоэксперты. Изменить ситуацию, по их мнению, может только ужесточение контроля за арендой машин. Как со стороны государства, так и самих прокатных компаний.