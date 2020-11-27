Каршеринг разнес бетонную скамейку на набережной канала Грибоедова у Русского музея

Водитель каршеринга разнес скамейку на набережной канала Грибоедова и сбежал с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Водитель каршеринга устроил жесткое ДТП со скамейкой в центре Санкт-Петербурга. В ночь на пятницу, 27 ноября 2020 года, автомобилист на мелкие куски разнес бетонную лавочку, установленную на набережной канала Грибоедова рядом с корпусом Бенуа Русского музея. По всей видимости, удар произошел на большой скорости.

- Сегодня ночью на набережной канала Грибоедова каршеринг жестко разнес скамейку. Водитель сбежал, - рассказал в социальной сети очевидец.

Увидев фото разбитой скамейки, пользователи сети пошутили, что так ее разнести мог грузовик, а не "легковушка".

- Стояла скамейка годами, никого не трогала. Надеюсь, найдут этого ушлепка, - разгневалась в комментариях одна из петербурженок.

Другие отметили, что эту часть набережной канала давно стоит сделать пешеходной, так как там ходят много людей в связи с близостью музея и Спаса на крови.