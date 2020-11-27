Мошенники рассылают письма на предприятия от имени правительства Ленинградкой области

Администрация Ленобласти предупредила местных предпринимателей о мошенниках Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Ленинградской области предупредила местные предприятия о мошенниках. В пятницу, 27 ноября 2020 года, власти рассказали, что в адрес директоров некоторых компаний пришли письма якобы от имени заместителя председателя правительства Ленинградской области Николая Емельянова. Однако они не настоящие.

- Неизвестные мошенники рассылают письма о предоставлении материальной поддержки на покупку медицинского оборудования для обустройства палат неотложной помощи почти на 1 миллион рублей. Якобы покупкой и доставкой оборудования занимается благотворительный фонд, - рассказали в администрации 47-го региона.

Обманщики представляются членом правительства региона / Фото: Администрация Ленобласти

Правительство напомнило, что все медицинские учреждения оборудованы всем необходимым для оказания медицинской помощи, никакого сбора средств не ведется.

Администрация направила заявление в полицию, в котором указала банковский счет, на который ведется сбор средств, и копий разосланных обращений.