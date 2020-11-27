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Общество

В Смольном ответили на вопрос о начале массовой вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге

Пока что препарат доступен только медицинским работникам
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пока что вакцина доступна только медикам. Остальное будет зависеть от поставок министерства здравоохранения.

Пока что вакцина доступна только медикам. Остальное будет зависеть от поставок министерства здравоохранения.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном пока не готовы ответить на вопрос «когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге?». Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, этот вопрос сейчас решается на федеральном уровне – все будет зависеть от поставок минздрава. Пока что новая вакцина доступна лишь медицинским работникам.

- На данный момент мы занимаемся тем, что расширяем список медработников, которые получают препарат, - отметили в ведомстве. – Сейчас вакцина доступна работникам красной зоны, эндоскопистам, патологоанатомам и ряду других категорий врачей.

Как отметили в ведомстве, на данный момент расходуется партия вакцины в 400 доз, полученная в прошлом месяце. Как скоро будет следующая поставка, и сколько доз препарата будет в нее входить, пока не известно.

Напомним: ранее минздрав сообщал, что вакцинация от коронавируса среди населения может начаться уже в ноябре 2020 года. Однако с тех пор сроки постоянно сдвигались. На данный момент ведомство рассматривает возможность отправить всех желающих на укол в начале 2021-го года – это связано с техническими мощностями предприятий, которые производят вакцину.