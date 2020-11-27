Движение по набережной Мойки ограничат на два месяца с 29 ноября

Два масштабных дорожных ремонта начнутся 29 и 30 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 29 ноября новые ограничения дорожного жвижения вводятся в Санкт-Петербурге. В частности, они затронут набережную реки Мойки, где стартуют работы по реконструкции тоннельного канализационного коллектора, которые проводит «Водоканал».

- С 29 ноября 2020 года по 9 января 2021 года ограничивается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Мойки у Большого конюшенного моста, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Но это еще не все, как говорят торговцы в телемагазинах. «Совершенно бесплатно» с 20 декабря 2020 года по 30 января 2021 года автомобилисты получат ограничение проезда у дома 18 по набережной реки Мойки.

А с 10 по 30 января 2021 года - по нечетной стороне набережной реки Мойки у дома 6-8 по Дворцовой площади.

Кроме этого, С 30 ноября по 30 декабря ограничивается движение транспорта: на перекрестке улицы Профессора Попова и улицы Даля с закрытием сквозного проезда по улице Профессора Попова и улице Даля; по улице Даля от Песочной набережной до улицы Профессора Попова; по Барочной улице от улицы Профессора Попова до Песочной набережной;

И полностью закрывается движение по улице Профессора Попова от улицы Грота до улицы Даля.