Более 13,4 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении в Санкт-Петербурге

Еще около 300 школьников отправились на дистанционное обучение в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьников, которых родители решили оставить на дистанционном обучении в Санкт-Петербурге с каждым днем становится все больше. Так, на пятницу, 27 ноября 2020 года таких учеников уже 13 435. Накануне дома учились 13 154 юных петербуржцев.

- в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 125 классов в 66 школах, это 0,62 процента от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете по образованию.

Накануне на дистанционке находились 118 классов в 60 школах.

Напомним, что президентский физико-математический лицей №239 полностью закрывается и уходит на карантин с 30 ноября. В школе заболели коронавирусом 13 учителей и более 50 учеников.

Также на сегодня в Петербурге закрыты на карантин 14 групп в 12 детских садах.