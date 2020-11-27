В Петербурге нашли родителей мальчику, которого со слепой прабабушкой бросила мать

Ребенка, брошенного со слепнущей прабабушкой, усыновила новая семья. Фото: spbdeti.org

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге помогли обрести семью маленькому мальчику, которого юная мать бросила на попечение престарелой и уже почти ослепшей прабабушки.

- Пожилая женщина несколько месяцев ждала, что правнучка одумается и как могла ухаживала за малышом, но через несколько месяцев обратилась в органы опеки с отчаянной просьбой найти для мальчика хорошую семью, чтобы заботились, любили и позволяли ей с ним общаться, - сообщает пресс-служба детского омбудсмена Анны Митяниной. - Больше всего пенсионерка боялась, что ребенка заберут и она больше никогда его не увидит.

При этом, с каждым днем зрение женщины стремительно падало, врачи прогнозировали неизбежную слепоту. Не теряя времени, сотрудники службы и опеки и аппарата детского омбудсмена принялись за поиски и вскоре новая семья нашлась.

Сейчас, через полгода, мальчик живет там, где окружен теплом и заботой, а прабабушка с ним регулярно общается и даже иногда нянчится. Родная мать к ребенку так и не вернулась.