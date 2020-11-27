Сезон ремонта дорог завершился в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершен сезон ремонта дорог Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге завершен сезон ремонта дорог, а это значит, что причин для пробок в городе станет меньше. В пятницу, 27 ноября 2020 года, в Смольном рассказали, что профильную адресную программу этого года вошли 82 объекта, объем финансирования составил 7 миллиардов рублей. Однако было отремонтировано 77 адресов и израсходовано 6,6 миллиардов рублей.

- Несмотря на секвестирование бюджета, связанного со сложной эпидемиологической ситуацией, нам удалось отстоять весь объем ремонта и выделенного на него финансирования. Во время пандемии на дорогах города уменьшился трафик, поэтому на некоторые объекты подрядчики вышли раньше предполагаемых сроков, – рассказал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Дороги в Петербурге ремонтировали по новых технологий. Одна из них позволяет проектировать составы асфальтобетонных смесей с учетом конкретных климатических условий и транспортной нагрузки. К другой инновационной и "зеленой" технологии относится метод холодной регенерации, в основе которого лежат материалы вторичного применения. Так, в качестве слоя основания используется грунт существующей дороги, отсева дробления доломита, цемента и специального стабилизатора.