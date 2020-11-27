В Гатчинском парке вандал покрушил таблички с информацией

Вандал разломал таблички в парке Гатчинского дворца. Фото: vk.com/gatchina.palace

Неизвестный вандал раскурочил несколько информационных табличек и щитов, установленных у достопримечательностей в парке Гатчинского дворца. Кто и зачем это сделал, музейщики не знают, но уже представляют маршрут, которым шел варвар и обещают все восстановить.

- Таблички кому-то показались настолько лишними, что он решил яростно их уничтожить. Не понимаем, зачем нужно было это делать, но примерно понимаем маршрут, которым неизвестный вредитель прошел по парку: сломаны таблички около Карпина моста, Карпина пруда, Лесной оранжереи и Сильвийских ворот, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника «Гатчина» на своей странице ВКонтакте.

Заявление о произошедшем уже подано в полицию, поисками вандала занялись стражи порядка. А в руководстве музея уже заявили, что парк по-прежнему останется открытым и бесплатным для всех посетителей.