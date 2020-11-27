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Общество

16 баров и кафе оштрафуют за ночную работу несмотря на коронавирусный запрет в Санкт-Петербурге

Три заведения временно закрыли за регулярные нарушения
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге закрыли три бара, работавших после 23 часов несмотря на запрет

В Петербурге закрыли три бара, работавших после 23 часов несмотря на запрет

Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь с 26 на 27 ноября 2020 года сотрудники комитета по контролю за имуществом и Роспотребнадзора провели рейд по Санкт-Петербургу, чтобы проверить, все ли заведения общественного питания и клубы соблюдают коронавирусные правила - запрет на работу после 23:00. Оказалось, что 16 баров и кафе все же были открыты в ночное время.

- Среди нарушителей были выявлены три бара - "Лаборатория 31", "Угрюмочная" и "Бар - УЕ" - которые неоднократно нарушали правила. За это их деятельность приостановлена, помещения опечатаны, - сообщили в комитете.

Остальным владельцам заведений-нарушителей грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Также инспекторы выявили, что в половине заведений персонал не использовал средства индивидуальной защиты, отсутствовали обязательные для работы организаций в период пандемии QR-коды, в ряде объектов отсутствовали журналы измерения температуры и дезинфекции.