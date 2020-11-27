Мужчина подавился и умер в столовой напротив Московского вокзала в Санкт-Петербурге

Мужчина подавился едой и умер в столовой в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обычный поход в столовую стоил жизни мужчине . Трагедия произошла утром 27 ноября в самом центре Санкт-Петербурга, в заведении, расположенном на площади Восстания, напротив Московского вокзала.

- Он просто был пьян, не мог даже ходить. Бомж. За еду заплатил, но съел пару ложек и упал. Ему вызвали скорую, - рассказали «Невским новостям» сотрудники заведения.

Однако на записи с камер наблюдения видно, как человек хватается за горло и начинает откашливаться. К нему подходит другой мужчина, интересуется, что происходить начинает звонить по телефону в службу «03». В этот момент посетитель падает с лавки на пол. Никто больше к нему не подходит.

Возможно, трагедии можно было бы избежать, попытайся кто из посетителей или персонала оказать человеку помощь, но этого не произошло. Приехавшие позднее медики констатировали смерть.

Точные причины гибели мужчины станут известны позднее.