Пенсионер сгорел заживо во время пожара в квартире в Сестрорецке

Обгоревший труп нашли в квартире в Сестрорецке после пожара Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Сестрорецк, который находится под Санкт-Петербургом, заживо сгорел пенсионер. Пожар в квартире дома 340 по Приморскому проспекту произошел утром в четверг, 26 ноября 2020 года. Когда спасатели потушили огонь, то обнаружили труп мужчины на кровати в одной из комнат.

- Тело 75-летнего мужчины, хозяина квартиры, находилось на кровати. Полиция пообщалась с его бывшей сожительницей, 67-летней женщиной, которая рассказала, что буквально накануне вечером приходила к пенсионеру, чтобы помочь с домашними делами, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Со слов женщины, последнее время мужчина жил один. Алкоголем не злоупотреблял, но был злостным курильщиком. Также у него были большие проблемы с памятью, с сердцем и глазами, поэтому женщина навещала бывшего сожителя, чтобы помогать по хозяйству.

Сейчас идет проверка, которая установит причину смерти мужчины, а также возникновения пожара.