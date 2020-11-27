Умер основатель первой в России кафедры политической психологии Александр Юрьев

Умер доктор психологических наук Александр Иванович Юрьев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге 26 ноября 2020 года умер директор Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор психологических наук Александр Иванович Юрьев. Выдающемуся профессору было 78 лет.

- До последних дней он оставался политическим консультантом федерального уровня, который "держал руку на пульсе" и всегда находился внутри общественно-гражданской повестки России, - рассказали в университете.

Александр Юрьев создал первую в России кафедру политической психологии в Санкт-Петербургском государственном университете и был ее заведующим с 1989 года по 2009 год.

- Он всегда побуждал коллег к труду, развитию, познанию нового. Плоды его бесценного труда продолжат свою жизнь в развитии политической жизни Российской Федерации, - добавили в вузе.

О месте и времени прощания с профессором не сообщается.