Карты, деньги, «ствол»: петербурженка простила гадалку, обещавшую вернуть ушедшего мужа

Гадалка не смогла вернуть петербурженке мужа, но посоветовала сходить в секс-шоп. И та ее простила. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из судов Санкт-Петербурга разбирался в превратностях личной жизни женщины, от которой ушел муж. Причиной стал иск к гадалке, которая попросила с несчастной 50 тысяч рублей за особый ритуал. Та заплатила, но супруг так и не вернулся. Дело запахло разбирательством, но внезапно потерпевшая простила ведунью.

- В суде было установлено, что гадалка, взяв деньги, рассказала о ритуале, который заключался в следующем: женщина, сидя за столом, должна была зажечь свечи и представлять супруга рядом. На столе должны были лежать фотография мужа и фаллоимитатор, которым, позднее надо было выполнить действия интимного характера, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сначала обманутая женщина обвинила гадалку в мошенничестве, но потом призналась, что имитатора у нее не было. А на следующем заседании, женщина отозвала иск, так как купив имитатор и попробовав его в деле, она поняла, что ее муж не стоит страданий. 50 тысяч она посчитала платой за науку.

Суд дело прекратил.