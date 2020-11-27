Смольный проведет рейды по ночные клубам и концертным площадкам

Смольный проведет рейды по ночным клубам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга всерьез взялись за «обрубание» всех путей распространения коронавируса. Кроме регулярных рейдов по кафе и ресторанам, запрета общепита в торговых центров, удаленки для пожилых и полных горожан, а также объявленных проверок офисов и предприятий, решено провести инспекции и в ночных клубах, где любит тусоваться молодежь.

- Молодежь от 18 до 29 лет составляет 15% заболевших. Социальные контакты в учреждениях, не соблюдающих меры безопасности, способствуют распространению заболевания. Речь о ночных клубах, которые продолжают работать несмотря на запрет, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, который распорядился рейды и закрыть всех нарушителей.

По информации Роспотребнадзора, под видом концертных площадок в городе продолжают работать ночные клубы, кальянные, развлекательным центры и т.д. Все это способствует росту заболеваемости «ковидом». А учитывая рекордные показатели по числу зараженных, допускать такого в Смольном не собираются.