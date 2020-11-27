МЧС предупреждает о снеге и гололеде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28 ноября

В Петербурге и Ленобласти обещают снег с гололедом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спасатели опять предупреждают автомобилистов Петербурга и Ленинградской области об ухудшении метеорологических условий, из-за чего возможны неприятные инциденты на дорогах. Связано это будет с ночным похолоданием и снегопадом.

- 28 ноября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Водителям традиционно рекомендуют не превышать разрешенный скоростной режим и увеличить дистанцию на тормозной путь, чтобы успеть остановиться в случае чего.

В Санкт-Петербурге также ночью и утром ожидается небольшой снег, с переходом в мокрый снег. Днем осадков не прогнозируют. Температура в течение суток составит от 0 до +2 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет расти.