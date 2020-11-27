Закладчиков наркотиков поймали в Приморском районе Санкт-Петербурга

В Петербурге накрыли магазин с наркотиками. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативники отдела по борьбе с наркотиками петербургского Главка пресекли работу одного интернет-магазина, который торговал запрещенными веществами. Его сотрудников задержали с поличным, когда те делали «закладки».

- В результате проведенных мероприятий задержан 39-летний организатор, 41-летняя женщина-оператор и четверо закладчиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При обысках в том числе в квартире на Парашютной улице, где был устроен наркосклад, было изъято свыше 200 граммов метадона, упаковочные материалы, мобильные телефоны, а также 28 свертков с веществом, состав которого установит экспертиза.

Уже установлено, что задержанные причастны к уже возбужденным 17 уголовным делам, связанным с распространением наркотиков.

Четверо из задержанных уже отправлены под стражу, двоим избирается мера пресечения. Все им «светят» очень долгие тюремные сроки.