После пожара в усадьбе Игеля на Каменноостровском проспекте потребовали возбудить уголовное дело

Многострадальный особняк Игеля должны перестроить в отель. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга требует возбуждения уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» после пожара в особняке Игеля на Каменноостровском проспекте 58-60. Заявление уже направлено в полицию.

- Сотрудниками КГИОП проведены контрольные мероприятия и зафиксировано, что в результате пожара, произошедшего 9 ноября в усадьбе Игеля, пострадала стропильная система крыши, деревянные перекрытия и межкомнатные перегородки флигеля южной части, - сообщает пресс-служба Комитета.

Не добавила «здоровья» зданию и работа пожарных. Они, в процессе тушения, вынужденно залили помещения флигеля водой, а также частично сняли кровлю - главное было хоть что-то спасти.

В КГИОП отмечают, что несмотря на заключенное соглашение о перестройке особняка в отель, проектной документации от инвестора до сих пор не поступало.

Предполагается, что одной из причин пожара как раз могли стать строительные работы.