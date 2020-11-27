Агрессивного вредителя узкотелую златку поставили на учет в Петербурге

Личинки узкотелой златки поразили десятки деревьев в Петродворце. Фото: vk.com/kb_spb

Опасного вредителя, именуемого ясеневой изумрудной узкотелой златкой поставили на особый учет в Санкт-Петербурга. От этой мелкой «паразитки» уже погибли тысячи деревьев в Москве и Северная столица очень не хочет повторить этот печальный опыт.

- Три очага размножения этих жуков зафиксировали в Петродворцовом районе. Сегодня пораженные деревья осмотрели специалисты Комитета по благоустройству, ученые Лесотехнического университета, а также несколько десятков биологов, приехавшие в наш город на научную конференцию, посвященную вредителям, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Обследование показало, что опасность серьезная и количество пораженных деревьев значительно больше, чем думали садовники. Личинки златки уже поселились не только во взрослых , но и в молодых ясенях. При этом, методов борьбы с вредителем не существует, а пораженные деревья можно только спилить и сжечь, дабы пресечь очаг распространения вредителя.