Специалисты обследовали нелегальную свалку в Шушарах

Эксперты обследовали свалку в Шушарах. Фото: Комитет по природопользованию.

Комитет по природопользованию Санкт-Пптербурга привлек экспертов из сторонней организации, чтобы исследовать нелегальную свалку в Шушарах, которую собственник организовал на землях, имеющих сельскохозяйственное значение.

- Проведены исследования загрязненности почв под свалкой, определение толщины и плотности свалочных масс, геодезические работы по уточнению границ свалки, - сообщает пресс-служба Комитета.

Уже известно, что на месте бывших совхозных полей уничтожен плодородный слой почвы. А земля отравлена опасными для окружающей среды веществами и отходами производства.

Что именно сюда свозили, установит экспертиза. После этого хозяину участка будет предъявлен иск на приличную сумму. На него уже составлено два административных протокола.

Надо сказать, что свалки в Шушарах находят регулярно. И это при том, что в границах Санкт-Петербурге нет разрешенных мест под складирование мусора.