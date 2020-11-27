«Ковид-диссидентов» ловили на Кузнечном рынке и у метро «Владимирская»

Нарушителей карантина ловили на Кузнечном рынке. Фото: gov.spb.ru

Усиление проверок по части соблюдения карантинного режима, анонсированное Смольным, началось с Кузнечного рынка и прилегающей к нему территории в районе станции метро «Владимирская». Именно сюда ловить «ковид-диссидентов» приехали сотрудники Комитета по правопорядку.

- По итогам рейда было составлено несколько десятков протоколов в отношении торговцев и посетителей. Также инспекторы провели сотни профилактических бесед. Самый короткий разговор был с теми, кто принципиально не носит маски, начитавшись информации из Интернета, - сообщает пресс-служба Комитета.

Таким упертым горожанам, отрицающим опасность коронавируса, сразу выписывали протокол на штраф в четыре тысячи рублей. Если же человек и раньше попадался на отсутствии маски, то второй раз он заплатит уже не четыре, а пять тысяч рублей.

Тем не менее, инспекторы отмечают, что нарушителей, пренебрегающих мерами безопасности, становится все меньше.

За время пандемии петербуржцам выписали больше 8 тысяч штрафов на 50 миллионов рублей.