Санкт-Петербург вновь выиграл мировой туристский «Оскар»

Санкт-Петербург завоевал мировой туристский «Оскар» World Travel Awards 2020. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что ни год, то новый туристский «Оскар» в рамках премии World Travel Awards для Санкт-Петербурга. На этот раз, в пандемийный 2020 год, Северная столица стала лучшим городом во всем мире в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление». Соперники были грозные, среди них – Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк, Венеция. За церемонией награждения следил губернатор Александр Беглов, который признал, что город ждал победы и в этом году.

- У нас находятся известные во всем мире музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли. Мы открываем новые туристические места и маршруты. Культурная и туристская география Петербурга расширяется. У нас появились современные достопримечательности, - подчеркивает Беглов.

По словам губернатора, последние годы Санкт-Петербург успешно наращивал туристический поток, особенно после введения электронных виз для посещения Северной столицы. К примеру, в 2019-м в городе побывали больше 10 млн гостей со всего мира и из разных уголков России.