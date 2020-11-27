Европейский университет купил особняк за 250 млн рублей в центре Санкт-Петербурга

Особняк О.В. Серебряковой купили за 250 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Европейский университет купил через аукцион исторический особняк О.В. Серебряковой на набережной Кутузова, 22А. Постройка XX века значится объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь здания составляет 2,4 тысячи квадратных метров. За особняк соревновались 4 организации, но именно вуз предложил наибольшую сумму.

- Победитель – Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге», которая предложила за лот 250 млн рублей при начальной цене в 190 млн рублей, - сообщают в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

По словам главы департамента продаж РАД Натальи Кругловой, продажа исторического объекта с превышением цены стало событием для города, поскольку есть некоторые сложности с приспособлением таких зданий для современного использования. Еще из примечательного – покупка особняка пока что крупнейшая сделка в рамках приватизации имущества Северной столицы в 2020 году.