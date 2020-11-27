Первый тур в Арктику для туристов разрабатывают в Санкт-Петербурге

Туристский маршрут в Арктику разрабатывают в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый арктический маршрут для туристов вовсю разрабатывают в Санкт-Петербурге. В этом городу помогают регионы российской Арктической зоны – Архангельская область и Карелия. Смольный надеется, что в перспективе Северная столица станет центром притяжения для туристов со всего мира, желающих отправиться в экзотические туры в Арктику.

Уже известны детали новенького маршрута.

- Уникальный тур будет проходить по историческим местам из Северной столицы в Карелию, а затем в Архангельскую область. Планируется, что туристы по этому маршруту поедут весной-летом 2021 года, - заманивают в пресс-службе Смольного.

Также Санкт-Петербург анонсировал туристскую коллаборацию с Архангельской областью под названием «Серебряное ожерелье России». Подробности о проекте расскажут позже. Вдобавок город продолжает налаживать взаимодействие с национальным парком «Русская Арктика».