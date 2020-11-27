Отреставрированная Стрелочная башня открылась для посетителей в Ленобласти

В Стрелочной башне при крепости Старой Ладоги покажут неолит и быт ладожан. Фото: lenobl.ru

На территории крепости в Старой Ладоге отреставрировали Стрелочную башню. Предполагается, что она будет новой точкой притяжения в древней столице Руси. Башню подняли с самого фундамента, и теперь там находится историческая экспозиция, на которой представлены уникальные артефакты – начиная от черепа неолитического человека и заканчивая всевозможными орудиями, украшениями и сосудами.

Старт работе нового музейного объекта дали выстрелом из пушки. Фото: lenobl.ru

Но власти Ленобласти не собираются останавливаться на достигнутом и продолжают реставрировать крепость. Напомним, восстановительные работы начались еще в 2013 году. Что касается Стрелочной башни, то там воссоздали шатровую кровлю, металлические конструктивные и декоративные элементы лестниц, дверные приборы деревянных ворот и экспозиционный щит бойницы.

- Экспозиция под названием «Археология Ладоги» вместила в себя больше 3,5 тысяч предметов. Некоторые экспонаты дополнены картами, картинами и мультимедийным оборудованием, - заманивают посетителей на культурный отдых в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что экспозиция начинается с эпохи неолита. А на четвертом бое Стрелочной башни гостей познакомят с историей уже средневековой Ладоги и расскажут, чем занимались ладожане в повседневности.