Суд дал условный срок экс-полицейскому за избиение задержанного и взятки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге осудили бывшего полицейского за избиение задержанного и две взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд ограничился условным наказанием для экс-полицейского из Санкт-Петербурга, который однажды избил задержанного и еще дважды требовал взятку. Мужчина работал в взводе №1 отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району. Вместе с двумя соучастниками он решил незаконно подзарабатывать. В первый раз у него это получилось – задержанный за пакетик с марихуаной откупился 150 тысячами рублей в карман преступнику.

- В другой раз обвиняемый в ходе дежурства остановил для проверки документов прохожего, а затем предложил провести личный досмотр. После просьбы сделать это в присутствии понятых экс-полицейский избил мужчину, а затем помог составить на него протокол якобы об административном правонарушении, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

А вот в третий раз бывший сотрудник МВД мог получить еще одну взятку, уже в размере 100 тысяч рублей но этому помешали сотрудники УСБ ГУ МВД. В итоге всю троицу задержали. Экс-полицейского осудили на 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет и запретом работать в органах внутренних дел в следующие 3 года и 1 месяц.