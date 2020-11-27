Музей Александра Суворова заработал в Новой Ладоге

Старую и Новую Ладогу могут объединить в один туристический маршрут. Фото: lenobl.ru

Музей, названный в честь прославленного русского полководца Александра Суворова, заработал в Новой Ладоге. Он располагается в отреставрированном здании на одноименной улице Суворова. Под впечатлением от экспозиции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил объединить Старую и Новую Ладогу в один туристический маршрут. Напомним, в Стрелочной башне Староладожской крепости как раз открылась своя уникальная экспозиция, посвященная неолиту и быту ладожан.

- Ведь сам Суворов проводил учения, в том числе в районе Старой Ладоги, поэтому можно в туристическом маршруте объединить Старую Ладогу и Новую, чтобы посетители, особенно юные, видели, откуда Русь пошла, - цитируют губернатора в пресс-службе правительства Ленобласти.

В музее Суворов предстает перед посетителями не только военачальником и патриотом, но и мыслителем. В городе он в течение 4 лет командовал Суздальским пехотным полком и составил инструкцию по воспитанию солдат. Особенность же экспозиции заключается в ее интерактивности и вовлечении в быт полковой жизни 18-го века. В музее уже интригуют на будущее – вскоре на территории появится уличная экспозиция, где юным посетителям предложат пройти тренировки согласно полковым канонам того времени.