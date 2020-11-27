Число больных с тяжелой формой коронавируса выросло в Санкт-Петербурге

Число пациентов с тяжелой формой коронавируса за месяц увеличилось на 4% в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комздраве Санкт-Петербурга отметили рост числа больных с тяжелой формой коронавируса. Как сообщил замглавы комитета Андрей Сарана, в октябре 2020 года таких пациентов было 18% от общего числа зараженных. Теперь же, в ноябре, тяжелобольных уже 22%.

- Да, мы отмечаем такое незначительное, но все-таки «утяжеление» поступающих в стационары пациентов. При этом число «легких» пациентов снизилось – с 9-10% до 8% в период с октября по конце ноября. В стационарах у нас лежат, в основном, больные коронавирусом средней и тяжелой тяжести. «Легких» пациентов совсем малое количество (потому что почти все лечатся на дому – Прим.ред.), их госпитализировали из-за наличия хронических заболеваний, - пояснил Андрей Сарана в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса.

Добавим, что во всех районных поликлиниках Северной столицы начали выдавать бесплатные лекарства от COVID-19. «Комсомолка» подробно писала, как их получить.