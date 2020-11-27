31-летнего мужчину арестовали по делу о жестоком изнасиловании 14-летней петербурженки

Приезжего из Иркутской области арестовали по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы из Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приезжего из Иркутской области заключили в следственный изолятор по делу о жестоком изнасиловании 14-летней школьницы в Санкт-Петербурге. Следствие полагает, что 31-летний мужчина втерся к девочке в доверие через соцсети, а затем заманил в съемную квартиру, где все и произошло. Чуть позже юная петербурженка обо всем рассказала, и предполагаемый педофил тут же получил уголовное дело по двум статьям.

- Обвиняемый не только изнасиловал 14-летнюю школьницу, но и также совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Расследование уголовного дела продолжается, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Суд рассмотрел материалы дела в закрытом режиме и в итоге арестовал гостя Северной столицы. В СИЗО он просидит минимум по 24 января 2021 года.

Добавим, что мужчине грозит в общей сложности до 30 лет лишения свободы.