Петербуржцам предлагают испытать китайскую вакцину от коронавируса

НИИ гриппа имени Смородинцева набирает добровольцев для испытания китайской вакцины от COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

НИИ гриппа имени Смородинцева ищет добровольцев для третьей фазы испытания китайской вакцины от коронавируса. Первые исследования прошли в самой Поднебесной. В России же за осень 2020 года прививку Ad5-nCoV сделали уже 500 желающим. По словам медиков, безопасность вакцины и ее эффективность доказаны. Однако теперь ученым требуется выборка добровольцев побольше.

- Старт исследования планируется на начало декабря 2020 года. Вакцина однократная и без госпитализации. Потребуется два визита в НИИ – в день введения препарата и через 12 месяцев после вакцинации, - сообщает пресс-служба медучреждения.

Годными к исследованию считаются горожане старше 18 лет, у которых нет признаков острых или обострения хронических заболеваний. И еще один важный нюанс – испытуемые подписывают согласие на использование надежных методов контрацепции на год исследования. Для участие нужно заполнить анкету на сайте НИИ.