Подозрительно дорогой кроссовер отобрали через суд у бывшего сотрудника ГИБДД в Ленобласти

Дорогую иномарку отобрали через суд у бывшего сотрудника ГИБДД в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У бывшего командира ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти отобрали через суд кроссовер, стоимость которого превысила официальные доходы мужчины и его жены. В местной прокуратуре посчитали этот факт подозрительным и начали проверку. Оказалось, супруги купили автомобиль в 2018 году за счет доходов, законность которых так никто и не подтвердил. Откуда конкретно пара нашла деньги – не сообщается.

- Всеволожский городской суд с участием и.о. прокурора области Владимира Ерофеева рассмотрел исковое заявление об обращении в доход РФ транспортного средства Toyota Highlander стоимостью 1 400 000 рублей. В ходе судебного заседания бывший сотрудник ГИБДД и его супруга исковые признали в полном объеме, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора и изъял дорогостоящую иномарку.