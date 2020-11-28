«Газель» сбила маленького мальчика на «зебре» в Павловске

"Газель" сбила трехлетнего ребенка на "зебре" в Павловске. Фото: СОЦСЕТИ

«Газель» сбила ребенка на перекрестке улице Мичурина и Березовой вечером 27 ноября в Павловске. По сообщениям очевидцев, рассказавших об аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», ребенок переходил дорогу по «зебре». Свидетели происшествия пишут, что мальчику три года. Без травм, к сожалению, не обошлось.

- Ребенку ноги сломало. Отец не держал за руку, мальчик неожиданно на самокате выехал на дорогу. Ребенку три года, - рассказывает очевидец Михаил в комментариях к новости.

Мальчику срочно вызвали скорую помощь, его оперативно госпитализировали в больницу. Как пишут местные жители в сообществе «АВТО Пушкин», ребенок действительно гулял с папой, который забыл взять его за руку, когда они шли по пешеходному переходу.

Добавим, что от правоохранительных органов сведения о ДТП не поступали.