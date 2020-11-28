У жителя Ленобласти угнали помятый трактор за пять минут

Неизвестному угонщику понадобился помятый трактор в деревне Бор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Ленобласти пожаловался в полицию на пропажу любимого и единственного трактора. Работяга припарковал его у одного из домов в деревне Бор, что находится в Тихвинском районе. Владельцу трактор нужен позарез, потому что он приносит ему деньги в предпринимательской деятельности. Мужчина рассказал полицейским, что кража произошла около 4 часов ночи всего за 5 минут.

- Приметы трактора следующие: капот помят, в баке 40-60 литров топлива, без сигнализации, отсутствуют задние фары. По словам заявителя, ему причинен значительный материальный ущерб – 600 тысяч рублей. С места происшествия изъяли подозрительные следы обуви, работала следственно-оперативная группа, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Чуть погодя, полиция все-таки возбудило уголовное дело по статье за кражу в крупном размере. Похитителю трактора грозит лишение свободы на срок до шести лет с большим штрафом.