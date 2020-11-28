Петербурженка с боем спасла попугая от драчливых ворон в Мурино

Стая ворон напала на белого попугая в Мурино. Фото: vk.com/9online

Петербурженка Виктория отбила попугая от драчливых ворон в Мурино. Женщина спокойно шла по своим делам, но наткнулась на «птичьи бои» во дворе дома №4 на Бульваре Менделеева. Героиня закутала белого попугайчика в шарф и растерялась, не понимая, что делать дальше. Женщина опубликовала пост о спасении птички в группе «Девяткино online» во «Вконтакте».

- Опыта с птицами нет, клетки нет. Может быть, хозяин найдется или заберет кто на передержку? – написала петербурженка Виктория.

Женщине тут же посоветовали идти в ветеринарную клинику. Однако на нее вышла хозяйка попугая. Как оказалось, птица отделалась разве что испугом. Но неизвестно, при каких обстоятельствах она сбежала из дома.

- Попугай дома! У него все в норме, насколько это может быть после приключений. Виктории огромнейшая благодарность! – успокоила горожан хозяйка «блудного сына».