Теплая и сухая погода ждет Санкт-Петербург 28 ноября

Тепло и сухо будет в Петербурге 28 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Постоянная мелкая морось, сменяющаяся мокрым снегом в Санкт-Петербурге закончилась. Выходные в городе выдадутся без осадков. В субботу, 28 ноября 2020 года, в Северной погоде ожидается теплая для конца осени погода. Отметки на столбиках термометров покажут плюсовую температуру - прекрасное время, чтобы прогуляться.

- Сегодня, 28 ноября, метеорологические условия будет определять гребень антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков. И только довольно плотный ветер внесет свою толику дискомфорта, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

В городе на Неве температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер подует прохладный, северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Воскресенье, 29 ноября, тоже будет без осадков, но холоднее - до минус 2 градусов.