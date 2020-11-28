Шесть "резиновых" квартир с мигрантами нашли на Южном шоссе в Санкт-Петербурге

На Южном шоссе Петербурга нашли шесть "резиновых" квартир с мигрантами Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга 26 ноября 2020 года провели профилактический рейд во Фрунзенском районе и нашли шесть так называемых "резиновых" квартир с мигрантами. Почти 70 участковых проверили 22 жилых дома на законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов.

- Полицейские проверили более 2,7 тысяч квартир в 22 жилых домах и выявили почти 250 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В 6 таких квартирах выявлены факты массового проживания иностранных граждан. Все они находятся на Южном шоссе, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В отделении полиции оказались 17 приезжих нарушивших миграционное законодательство. Еще пятерых человек оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте.

Кроме того, участковые выявили один разукомплектованный автомобиль, который эвакуирован для проведения проверки и передачи информации в соответствующие органы.