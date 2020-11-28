Почти 40 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 40 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия продолжает держать Санкт-Петербург в сложных условиях. Горожане массово сдают анализы, чтобы определить, есть у них инфекция или нет. По данным Смольного на субботу, 28 ноября 2020 года, накануне были обследованы почти 40 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39849 человек. Под медицинским наблюдением находится 2552 человека. Из них 27 - в обсерваторе, 2138 - контактные, 387 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

На телефон единой региональной информационно-справочной службы по вопросам о коронавирусе за сутки поступило более 1,8 тысячи звонков.

Также в городе работают волонтерские объединения, которые помогают петербуржцам в нелегкое время. С начала октября 30986 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.