Розовый фургон с дымящимся капотом разбил пять машин на улице Турку в Санкт-Петербурге

Дымящийся розовый фургон устроил ДТП на улице Турку в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Фрунзенского района Санкт-Петербурга стала свидетелем "красочной" аварии. В ночь на субботу, 28 ноября 2020 года, из окна своего дома женщина увидела, как по улице Турку несется розовый фургон. Автомобиль на скорости врезался в припаркованные машины, после чего весь задымился. Видео "горящего" фургона очевидица опубликовала в сети.

- В 1:30 на улицу Турку у дома 25 розовый фургон врезался в припаркованные автомобили. Колеса фургона загорелись и он уехал с места ДТП с горящими колесами, - рассказала петербурженка.

Пользователи сети возразили женщине, отметив, что загорелись не колеса, а двигатель начал дымиться после сильного удара.

Со слов очевидицы, в машине было три человека. После аварии на асфальте остались лежать обломки автомобиля, а фургон весь в дыму эффектно уехал подальше от разбитых машин.

Спустя 10 минут на место приехали экстренные службы. В результате фургон повредил пять автомобилей. "Розового" гонщика разыскивают.